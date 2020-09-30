Владимир Конкин винит в смерти дочери её молодого человека

"Ни один её мужчина не вызывал у меня доверия", — Владимир Конкин считает, что к смерти дочери причастен её парень.

Странная смерть дочери заслуженного артиста РФ, которая утонула в бассейне фитнес-центра, так и не получила официального обоснования. Версии гибели молодой девушки по-прежнему строятся на догадках и предположениях.

Родным Софии ничего не остаётся делать, как выдвигать свои версии происшествия. Безутешный отец усматривает в поведении бойфренда девушки некоторые странности. В частности, артисту не понравилось, что после происшествия парень даже не пытался связаться с близкими своей девушки. Негодование Владимира Алексеевича вызвали и комментарии бойфренда дочери, который выставил её фото в социальных сетях.

"Этот подонок говорил, что моя дочь пила. Какое он имеет право? И он говорит об этом сейчас многим. А ещё он выставил её фото в социальных сетях, сказал про смерть. Зачем это делать? Ни один её мужчина не вызывал у меня доверия", — сказал артист в программе "Пусть говорят".

Юрист семьи Конкиных рассматривает все возможные версии

Проверяются и парень умершей, и администрация фитнес-клуба, где произошла трагедия.

"Мы рассматриваем разные варианты. Лично я склоняюсь к версии, что это могло произойти из-за ребёнка, дочери Софии. Но точную причину произошедшего установит следствие", — рассказала адвокат.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как парень Софии оценил версию о гибели девушки.