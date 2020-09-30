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Российские профсоюзы выступили за отмену накопительной части пенсии

Премьер-министру России Михаилу Мишустину Федерацией независимых профсоюзов (ФНПР) направлено письмо с предложением отменить накопительную часть пенсии.

Российские профсоюзы выступили за отмену накопительной части пенсии

Текст документа опубликован на сайте ФНПР.

"Федерация независимых профсоюзов России последовательно выступает за исключение накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования. Этот вопрос не нашел практического решения, что приводит к правовым коллизиям", — говорится в документе.

Ранее в ФНПР неоднократно указывали на необходимость руководствоваться едиными нормами при начислении пенсий.

"Федерация независимых профсоюзов России предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования", — говорится в письме на имя премьера.

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