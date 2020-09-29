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Врачи скорой смогут оказывать помощь пациентам без их согласия

Члены нижней палаты российского парламента приняли в первом чтении поправки в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".

Врачи скорой смогут оказывать помощь пациентам без их согласия

"Действующие нормы закона предполагают, что гражданин или его законный представитель обязаны дать согласие сотрудникам скорой помощи для медицинского вмешательства. Любое действие медработника, оказывающего скорую медицинскую помощь пациенту, можно считать медицинским вмешательством (опрос, осмотр, манипуляция, инъекция), значит, на любое такое действие необходимо получение информированного добровольного согласия (ИДС)", — говорится в пояснительной записке к законопроекту, внесённому главой комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрием Морозовым.

Авторы документа полагают, что новация обеспечит правовую защищенность сотрудников скорой медпомощи.

"Законопроект разрешит медработнику выездной бригады скорой помощи, назначенному старшим, принимать решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, если тот не способен выразить свою волю. За пациентом и его представителями сохраняется право отказаться от медицинского вмешательства — отказ должен быть оформлен письменно. Нововведение обеспечит правовую защищенность медработников выездной бригады скорой помощи", — говорится в документе.

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