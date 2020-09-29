Госдума отклонила проект закона о возврате к полной компенсации вкладов в Сбербанке, сделанных до июня 1991 года.

"Документ признавал утратившими силу два закона, которые приостановили до 1 января 2022 года действие закона о базовой стоимости соцнабора, нужного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан.

Речь идёт о компенсациях сбережений граждан, размещенных в Сбербанке до 20 июня 1991 года, а также о выплатах по страховым взносам и вложениям в госбумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года", — говорится в пояснительной записке к проекту закона, внесенному группой депутатов от фракции "Справедливая Россия" в 2019 году.