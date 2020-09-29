Госдума отклонила проект закона о возврате к полной компенсации вкладов в Сбербанке, сделанных до июня 1991 года.
"Документ признавал утратившими силу два закона, которые приостановили до 1 января 2022 года действие закона о базовой стоимости соцнабора, нужного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан.
Речь идёт о компенсациях сбережений граждан, размещенных в Сбербанке до 20 июня 1991 года, а также о выплатах по страховым взносам и вложениям в госбумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года", — говорится в пояснительной записке к проекту закона, внесенному группой депутатов от фракции "Справедливая Россия" в 2019 году.
Проект закона обязывал российское правительство в месячный срок установить порядок перевода сбережений в государственные долговые обязательства.
"Проект обязывал правительство РФ в течение 30 дней после его вступления в силу определить правила и порядок перевода таких сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. При этом минимальная сумма бюджетных средств, направляемых ежегодно на их погашение, предлагалась в размере 2,5% от общего объёма данных обязательств", — отмечается в документе.
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