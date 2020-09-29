Какие продукты лучше употреблять раздельно, рассказал шеф-повар, ведущий специализированные программы на телевидении.

"Чтобы избежать проблем с пищеварением, важно правильно сочетать продукты. Многие привычные продукты, употребляемые вместе, могут привести к ощущению тяжести в желудке, изжоге и другим неприятным ощущениям. От каких сочетаний лучше отказаться, рассказал в интервью радио Sputnik шеф-повар, ведущий телеканала "Еда" Владимир Павлов .

Самое распространённая ошибка россиян, считает шеф-повар, сочетать мясо с картофелем, отчего возникает брожение в желудке.

"Самое распространенное блюдо — мясо с картошкой. Но крахмалистый картофель не очень сочетается с животным белком мяса, поэтому вызывает брожение в желудке. Также лучше мясо не сочетать с мучными изделиями. Когда вы едите мясо с тестом, это сильно способствует набору веса, после этого ощущается тяжесть, потому что сочетание животного белка и медленных углеводов сложно и медленно усваивается организмом", — сказал Павлов.