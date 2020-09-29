Со счёта россиян банки могут списывать средства, если у кредитных учреждений есть письменное согласие клиента.

"Банковские организации имеют право списывать денежные средства со счёта клиента только в случае, если он дал на это согласие. Зачастую банк даёт клиенту заполнить согласие на безакцептное списание средств при подписании кредитного договора или же вписывает такое положение в сам текст договора.

Это удобно для должника по кредитному договору, так как он даёт банку распоряжение ежемесячно списывать установленную сумму со счёта без дополнительных действий", — рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.