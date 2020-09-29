Со счёта россиян банки могут списывать средства, если у кредитных учреждений есть письменное согласие клиента.
"Банковские организации имеют право списывать денежные средства со счёта клиента только в случае, если он дал на это согласие. Зачастую банк даёт клиенту заполнить согласие на безакцептное списание средств при подписании кредитного договора или же вписывает такое положение в сам текст договора.
Это удобно для должника по кредитному договору, так как он даёт банку распоряжение ежемесячно списывать установленную сумму со счёта без дополнительных действий", — рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.
Он пояснил, что кредитное учреждение может списать деньги со счёта клиента, не ставя его в известность, если есть соответствующее судебное решение.
"Также это преимущество для банка: если клиент забывает внести очередной платеж или испытывает финансовые трудности по оплате кредита, банк пользуется возможностью и списывает деньги с других счетов и зарплатных карт. Существует ряд исключений, которые дают банку возможность списывать деньги и без согласия клиента, например, по решению суда", — объяснил юрист.
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