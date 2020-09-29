Зюганов обвинил мэра Белгорода в "бандеровщине"

Глава КПРФ раскритиковал мэра Белгорода за инцидент с памятником Владимиру Ленину.

Ранее сообщалось, что в Белгороде демонтировали памятник Ленину, а мэр Белгорода Юрий Галдун предложил отделению КПРФ забрать памятник. В противном случае он пригрозил утилизацией скульптуры.

"Наш министр иностранных дел удивляется, почему это (осквернение памятников) происходит в Польше или Прибалтике. Что удивляться, когда сидит в Белгороде мэр и сносит памятник Ленину и делает вид, что ничего не произошло", — сказал политик журналистам, сравнив ситуацию с памятником Ленину с "бандеровщиной".

Ранее Юрия Галдуна раскритиковал депутат из фракции КПРФ в Госдуме от Белгородской области Сергей Гаврилов.