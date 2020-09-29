Глава КПРФ раскритиковал мэра Белгорода за инцидент с памятником Владимиру Ленину.
Ранее сообщалось, что в Белгороде демонтировали памятник Ленину, а мэр Белгорода Юрий Галдун предложил отделению КПРФ забрать памятник. В противном случае он пригрозил утилизацией скульптуры.
"Наш министр иностранных дел удивляется, почему это (осквернение памятников) происходит в Польше или Прибалтике. Что удивляться, когда сидит в Белгороде мэр и сносит памятник Ленину и делает вид, что ничего не произошло", — сказал политик журналистам, сравнив ситуацию с памятником Ленину с "бандеровщиной".
Ранее Юрия Галдуна раскритиковал депутат из фракции КПРФ в Госдуме от Белгородской области Сергей Гаврилов.
"Уничтожение памятников Ленину — это антигосударственная позиция и оскорбление государства, высказанные с особым цинизмом. В сложившейся ситуации должны разобраться правоохранительные органы. Россия является правопреемницей СССР, а Ленин — основатель советского государства", — сказал Гаврилов, назвав действия белгородских чиновников русофобскими.
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