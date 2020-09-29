Треть россиян считает, что инициатива на работе наказуема

Треть наёмных работников России, принявших участие в опросе государственного портала, полагает, что инициатива на работе наказуема.

"57% респондентов регулярно проявляют инициативу на работе, предлагают идеи по улучшению деятельности компании, а руководство это ценит. Каждый третий (31%) респондент предпочитает воздержаться от идей и предложений, поскольку имеет негативный опыт и считает, что инициатива наказуема" — говорится в результатах опроса Роструда 38 тысяч человек на госпортале "Работа в России".

Подавляющее большинство участников опроса положительно относятся к инициативным сотрудникам и лишь два процента считают их выскочками.