Треть наёмных работников России, принявших участие в опросе государственного портала, полагает, что инициатива на работе наказуема.
"57% респондентов регулярно проявляют инициативу на работе, предлагают идеи по улучшению деятельности компании, а руководство это ценит. Каждый третий (31%) респондент предпочитает воздержаться от идей и предложений, поскольку имеет негативный опыт и считает, что инициатива наказуема" — говорится в результатах опроса Роструда 38 тысяч человек на госпортале "Работа в России".
Подавляющее большинство участников опроса положительно относятся к инициативным сотрудникам и лишь два процента считают их выскочками.
"О стеснении высказывать свое мнение на работе заявили 12% респондентов, 18% сообщили, что у них просто нет возможности проявить инициативу, так как топ-менеджмент слишком далёк от коллектива. При этом большинство участников опроса (80%) положительно относятся к инициативным коллегам и лишь 2% считают их выскочками. Среди самых инициативных сотрудников респонденты (62%) назвали коллег в возрасте от 30 до 45 лет", — говорится в исследовании.
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