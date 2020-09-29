С учётом расходов на установку новых приборов рост тарифов на электроэнергию составит 0,09% в год в течение пяти лет.
"Согласно расчетам Минэнерго, дополнительный рост конечной цены на электроэнергию для потребителей при включении необходимых расходов на установку приборов учета составит 0,09% в год в течение пяти лет. То есть дополнительный рост тарифа для потребителя будет минимальным, основной функционал по установке и обслуживанию счётчиков ложится на компании, соответственно, значительно повышается качество обслуживания и снимаются обязанности с потребителей", — сообщили в министерстве.
В ведомстве полагают, что принятые меры позволят сократить расходы на установку и замену счётчиков в два раза.
"Минэнерго предлагает продлить срок работы исправных приборов учёта, просто проведя их поверку вместо обязательной замены. В связи с тем, что не все потребители устанавливали себе или меняли приборы учета, с 1 июля, когда обязанность по учету перешла к компаниям, они получили сразу большие обязательства по установке и замене приборов учета. Минэнерго предлагает продлить срок установки и замены, чтобы распределить финансирование более равномерно. Эти меры позволят сократить объём необходимых средств на установку и замену приборов учёта более чем в два раза", — рассказал замглавы Минэнерго РФ Юрий Маневич.
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