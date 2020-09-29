Новые счётчики добавят к тарифу на электричество 0,09% в год

С учётом расходов на установку новых приборов рост тарифов на электроэнергию составит 0,09% в год в течение пяти лет.

"Согласно расчетам Минэнерго, дополнительный рост конечной цены на электроэнергию для потребителей при включении необходимых расходов на установку приборов учета составит 0,09% в год в течение пяти лет. То есть дополнительный рост тарифа для потребителя будет минимальным, основной функционал по установке и обслуживанию счётчиков ложится на компании, соответственно, значительно повышается качество обслуживания и снимаются обязанности с потребителей", — сообщили в министерстве.

В ведомстве полагают, что принятые меры позволят сократить расходы на установку и замену счётчиков в два раза.