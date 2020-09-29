Перевод пенсий только на карты "Мир" начнут в 2021 году

Центральный банк России отложил обязательный перевод пенсий на банковские карты российской платёжной системы "Мир" до конца 2020 года.

"Перевод пенсий россиян на карту "Мир" продлили до конца года. Первоначально предполагалось, что процесс перевода пенсий на национальную платежную карту завершится до 1 июля этого года, однако впоследствии этот период продлили до 1 октября. Большая часть пенсионеров уже использует отечественную карту, но остаются и те, кто пока не получил карту "Мир"", — заявила в эфире телеканала "Россия 1" глава департамента национальной платежной системы ЦБ России Алла Бакина.

Бакина подчеркнула, что у пенсионеров сохранится возможность получать пенсии любым удобным для них способом.