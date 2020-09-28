В Греции начали использовать карантинные отели для иностранных туристов, инфицированных коронавирусом.
"Правительство использует карантинные гостиницы для размещения с оказанием необходимой медицинской помощи гражданам, в основном иностранцам, инфицированным вирусом, у которых отсутствуют симптомы заболевания. Уже сегодня начинается перевод первых из заболевших туристов в карантинный отель. Это в считанные дни освободит много коек для зараженных COVID-19. Таким образом медучреждения будут разгружены, а распространение вируса в обществе — ограничено", — заявил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас.
Он отметил успехи Греции в борьбе с коронавирусом в сравнении с другими европейскими странами.
"Греция в сравнении с другими европейскими странами с аналогичным числом жителей по-прежнему справляется с пандемией лучше — как по количеству случаев заболевания, так и по числу смертей. В то же время значительно выросло количество случаев инфицирования и число людей на искусственной вентиляции легких в Аттике и в центре Афин", — проинформировал Петсас.
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