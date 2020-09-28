Россияне лидируют среди иностранных туристов, посетивших Турцию в августе.

"Около 440 тысяч российских туристов посетили Турцию в августе после возобновления авиасообщения, приостановленного из-за пандемии коронавируса. За восемь месяцев в Турции побывали 772,7 тысячи российских гостей, что в 6,25 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Россияне по количеству оказались на первом месте среди иностранных путешественников, которые отдохнули на турецких курортах в августе. За ними следуют британцы (261 тысяча), украинцы (256 тысяч) и немцы (170 тысяч)", — сообщило министерство культуры и туризма Республики Турция.