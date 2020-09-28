Умерла звезда сериала "Мисс Шерлок" Юко Такуэти

Знаменитая японская актриса Юко Такуэти умерла на 41 году жизни. Такуэти прославилась после съёмок в фильме "Звонок" и сериале "Мисс Шерлок".

27 сентября её обнаружили мёртвой в собственном доме в Токио.

Актриса не оставила предсмертной записки, но следствие рассматривают версию о суициде как основную.

"Это случилось внезапно, и мы все потрясены и опечалены этой новостью", — заявили представители Такуэти.

Актёрская карьера Юко Такуэти началась в 1996 году со съёмок драматического фильма "Киборг". Также она часто снималась в сериалах.

Недавно Такуэти снялась в фильме "Аферисты по-японски: Принцесса", который вышел на экраны в июле этого года.

Актриса состояла в браке с Таики Накабаяси. В январе 2020 года у пары родился сын. Кроме того, актриса занималась воспитанием старшего сына от первого мужа.