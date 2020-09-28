Жителей Центральной России ждёт "второй кусочек бабьего лета"

В ближайшие дни в регионах Центральной России ожидается похолодание, сообщил в интервью "Радио 1" начальник ситуационного Центра Росгидромета Юрий Варакин. Но потом снова обещает вернуться бабье лето.

"Сегодня первыми ухудшение погоды почувствовали жители юго-запада Московской области, Калужской и Тульской областей. Атмосферный фронт с юга и юго-запада этих областей медленно смещается. В Москве уже пошёл дождь, всего выпадет от 1 до 3 мм влаги. Более интенсивные осадки пройдут по западу и северо-западу — в Волоколамске, Можайске, Шаховской. Постепенно в течение дня атмосферный фронт будет смещаться в сторону Тверской и Ярославской областей. Сегодня похолодало, в Москве — максимум +13…14°C, в Подмосковье +12…14°C. Завтра тоже пока температурный фон будет соответствовать климатическим параметрам конца сентября", — пояснил специалист.

Зато со среды до субботы жителей Москвы и Подмосковья снова ждёт "второй кусочек бабьего лета". По словам синоптика, температура воздуха будет повышаться до +18…20 в столице и до +17-21°C в Московской области.

На территории от Брянской области до Крыма будет солнце.