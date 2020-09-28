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Хирурги удалили зеленоградцу четыре килограмма опухолей

Хирурги больницы в Зеленограде удалили пациенту четыре опухоли общим весом четыре килограмма.

Хирурги удалили зеленоградцу четыре килограмма опухолей

"Внутренние органы мужчины ещё не были нарушены, но были чрезвычайно ущемлены растущими опухолями, и в дальнейшем, безусловно, возникли бы серьёзные осложнения в их работе. Первой успешно удалили плотную опухоль размером с ананас, которая находилась в малом тазу", — рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи Михаил Васильченко.

"Следующее образование практически "лежало" на аорте и поясничных мышцах, прилегая к левой почке. Его также удалось извлечь, не нарушив целостности капсулы, поскольку снижает риски возникновения рецидивов в дальнейшем. Затем врачи удалили третью опухоль и приступили к самой сложной работе.

Четвёртое новообразование было более рыхлым с неровными краями. Осложнялось близостью мочеточников, многочисленных нервных окончаний. При операции удалось сохранить все внутренние органы", — проинформировал лечащий врач пациента Захар Снопок.

Как только состояние пациента нормализовалось, его перевели в хирургическое отделение, а через пять дней он мог уже ходить.

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