Хирурги больницы в Зеленограде удалили пациенту четыре опухоли общим весом четыре килограмма.

"Внутренние органы мужчины ещё не были нарушены, но были чрезвычайно ущемлены растущими опухолями, и в дальнейшем, безусловно, возникли бы серьёзные осложнения в их работе. Первой успешно удалили плотную опухоль размером с ананас, которая находилась в малом тазу", — рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи Михаил Васильченко.

"Следующее образование практически "лежало" на аорте и поясничных мышцах, прилегая к левой почке. Его также удалось извлечь, не нарушив целостности капсулы, поскольку снижает риски возникновения рецидивов в дальнейшем. Затем врачи удалили третью опухоль и приступили к самой сложной работе.

Четвёртое новообразование было более рыхлым с неровными краями. Осложнялось близостью мочеточников, многочисленных нервных окончаний. При операции удалось сохранить все внутренние органы", — проинформировал лечащий врач пациента Захар Снопок.