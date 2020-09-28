В России заблокировали 42 сайта, незаконно продающих лекарства

Росздравнадзор за шесть дней заблокировал 42 сайта, незаконно торгующих лекарствами, сообщила пресс-служба ведомства.

"Восемнадцатого сентября в силу вступил приказ Росздравнадзора, утверждающий критерии оценки информации в интернете, необходимой для принятия решений о блокировке сайтов и страниц. По состоянию на 24 сентября 2020 года Росздравнадзором заблокировано 42 сайта", — говорится в сообщении ведомства.

На этих сайтах торговали незарегистрированными лекарствами и препаратами, отпускаемыми по рецепту.