Росздравнадзор за шесть дней заблокировал 42 сайта, незаконно торгующих лекарствами, сообщила пресс-служба ведомства.
"Восемнадцатого сентября в силу вступил приказ Росздравнадзора, утверждающий критерии оценки информации в интернете, необходимой для принятия решений о блокировке сайтов и страниц. По состоянию на 24 сентября 2020 года Росздравнадзором заблокировано 42 сайта", — говорится в сообщении ведомства.
На этих сайтах торговали незарегистрированными лекарствами и препаратами, отпускаемыми по рецепту.
"Основными причинами блокировки стали наличие предложений о торговле незарегистрированными лекарствами для прерывания беременности и препаратами, отпускаемыми по рецепту, а также отсутствие лицензии на фармацевтическую деятельность и разрешения на дистанционную торговлю", — уточнили в Росздравнадзоре.
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