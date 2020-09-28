Депутат Госдумы от КПРФ назвал оскорблением государства снос памятника Владимиру Ленину в Белгороде.
"Уничтожение памятников Ленину — это антигосударственная позиция и оскорбление государства, высказанные с особым цинизмом. В сложившейся ситуации должны разобраться правоохранительные органы.
Россия является правопреемницей СССР, а "Ленин — основатель советского государства", — сказал депутат Госдумы от Белгородской области Сергей Гаврилов (КПРФ), назвав действия белгородских чиновников русофобскими.
Ранее глава Белгорода предложил местным коммунистам забрать демонтированный памятник Ленину, иначе его ждёт утилизация.
"Забрать демонтированный в Центральном парке Белгорода памятник Ленину предлагаю местному отделению КПРФ. Памятник Ленину будет утилизирован, если местное отделение КПРФ не заберет его", — написал ранее на свой странице в соцсети мэр Белгорода Юрий Галдун.
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