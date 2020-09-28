Депутат Госдумы от КПРФ назвал оскорблением государства снос памятника Владимиру Ленину в Белгороде.

"Уничтожение памятников Ленину — это антигосударственная позиция и оскорбление государства, высказанные с особым цинизмом. В сложившейся ситуации должны разобраться правоохранительные органы.

Россия является правопреемницей СССР, а "Ленин — основатель советского государства", — сказал депутат Госдумы от Белгородской области Сергей Гаврилов (КПРФ), назвав действия белгородских чиновников русофобскими.