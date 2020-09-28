Нижняя палат российского парламента рассмотрит проект закона об обязанности кабмина РФ делать перенос выходного на 31 декабря.

"Тем самым не будет соблазна — переносить или не переносить. Исходя из логики и здравого смысла, исходя из требования наших граждан, 31 декабря всегда должен быть выходным, и именно об этом говорит законопроект", — рассказал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью NEWS. ru, организованном при поддержке "Дума ТВ".

По мнению депутата, 31 декабря, за исключением отдельных сфер деятельности, условно рабочий день, когда на самом деле никто не трудится.

"Необходимо прописать в законе обязанность правительства делать перенос тех или иных нерабочих дней на очередной календарный год. Это необходимо, чтобы избежать повторения ситуации прошлого года, когда решение об объявлении 31 декабря нерабочим днём принималось на уровне регионов или предприятий. В целом мы выходим только на позитивное решение как для граждан, так и для работодателей, потому что все понимают: 31 декабря, за исключением отдельных каких-то сфер, это условно рабочий день, когда никто не работает, и превращается всё это в профанацию", — сказал депутат.