Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Кремле уверены в восстановлении курса рубля
Подмосковные полицейские уничтожили гектар конопли
Ирина Понаровская раскрыла секреты красоты и молодости
Водоснабжение Симферополя перешло на подземные источники
Бывший врач "Спартака" готов пойти добровольцем в Карабах
Вмешаются ли Штаты в конфликт между Арменией и Азербайджаном
Песков: у Путина сегодня напряжённый рабочий день
Бывший супруг Лолиты рассказал о своих травмах и операциях
Сергей Миронов назвал новую методику расчёта МРОТ сомнительной

Госдума рассмотрит законопроект о выходном дне 31 декабря

Нижняя палат российского парламента рассмотрит проект закона об обязанности кабмина РФ делать перенос выходного на 31 декабря.

Госдума рассмотрит законопроект о выходном дне 31 декабря

"Тем самым не будет соблазна — переносить или не переносить. Исходя из логики и здравого смысла, исходя из требования наших граждан, 31 декабря всегда должен быть выходным, и именно об этом говорит законопроект", — рассказал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью NEWS. ru, организованном при поддержке "Дума ТВ".

По мнению депутата, 31 декабря, за исключением отдельных сфер деятельности, условно рабочий день, когда на самом деле никто не трудится.

"Необходимо прописать в законе обязанность правительства делать перенос тех или иных нерабочих дней на очередной календарный год. Это необходимо, чтобы избежать повторения ситуации прошлого года, когда решение об объявлении 31 декабря нерабочим днём принималось на уровне регионов или предприятий. В целом мы выходим только на позитивное решение как для граждан, так и для работодателей, потому что все понимают: 31 декабря, за исключением отдельных каких-то сфер, это условно рабочий день, когда никто не работает, и превращается всё это в профанацию", — сказал депутат.

Последние материалы
В Кремле уверены в восстановлении курса рубля
Подмосковные полицейские уничтожили гектар конопли
Ирина Понаровская раскрыла секреты красоты и молодости
Водоснабжение Симферополя перешло на подземные источники
Бывший врач "Спартака" готов пойти добровольцем в Карабах
Вмешаются ли Штаты в конфликт между Арменией и Азербайджаном
Песков: у Путина сегодня напряжённый рабочий день
Бывший супруг Лолиты рассказал о своих травмах и операциях
Сергей Миронов назвал новую методику расчёта МРОТ сомнительной
Ефремов пожаловался суду на свой приговор
Популярное
Новости Белоруссии
Протестующие в Минске заблокировали проспект Независимости

Колонна протестующих заблокировала проспект Независимости в белорусской столице.

Протестующие в Минске заблокировали проспект Независимости
ОМОН начал возводить заграждения возле резиденции Лукашенко
Новости Белоруссии
ОМОН начал возводить заграждения возле резиденции Лукашенко
Интересные Новости
Шэрон Стоун: не американцам судить Россию и её мудрого президента
Российский шоу-бизнес
Подписчики Королёвой и Тарзана: "Это была дешёвая мыльная опера"
Усам Оздемиров Грядет ли в Европе четвертый рейх? Усам Оздемиров Василий Амирджанов Космическую программу России заменит кинематограф Василий Амирджанов Игорь Буккер Что убивает президентов США Игорь Буккер
Комментарии
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
В Карабах из России могут отправиться 20 тысяч добровольцев
Следом за Хабаровском — Иркутск? КПРФ обещает жесткий ответ
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Премьер Армении позвонил президенту России
Коллекторы начали "охоту" на беднеющих россиян
Премьер Армении позвонил президенту России
Протестующие в Минске заблокировали проспект Независимости
Протестующие в Минске заблокировали проспект Независимости
Макрон призывает Лукашенко уйти в отставку
Подтверждено согласие США признать Крым в 2014 году
Завод в Испании затопило красным вином
Рэдклифф отказался работать на киноплощадке под руководством Роулинг
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Коллекторы начали "охоту" на беднеющих россиян
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Рэдклифф отказался работать на киноплощадке под руководством Роулинг
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Авиа-армада США и НАТО учебно разбомбила Россию
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Кто подведет Казахстан под цветную революцию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников