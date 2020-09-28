Следом за телеканалом RT и радио Sputnik "Твиттер" заблокировал аккаунт агентства РИА "Новости".

"Ранее таким же образом были заблокированы профили входящих в МИА "Россия сегодня" RT и Sputnik. Подобные ограничения со стороны Twitter мы считаем актом цензуры СМИ, что прямо запрещено Конституцией России. На наши запросы соцсеть никак не реагирует и не объясняет свои решения", — говорится в сообщении пресс-службы МИА "Россия сегодня", отмечается, что агентство было удалено из поисковой выдачи соцсети и теперь его невозможно найти ни в России, ни в других странах.