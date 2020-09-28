Экс-уборщица, избранная главой поселения, дала первое интервью

Марина Удгодская, экс-уборщица администрации села Повалихино Костромской области, неожиданно для самой себя ставшая не только главой родного сельского поселения, но и мировой политической сенсацией, дала первое в своей жизни интервью.

Напомним, бывший глава поселения попросил Марину "выдвинуться" на выборах, сыграв роль "технического кандидата", а земляки проголосовали совсем не так, как он рассчитывал.

В интервью "Комсомолке" новая сельская глава поделилась рабочими планами и объяснила, почему не отказалась от новой должности:

"Я поняла — за меня люди. Как же я откажусь?А то, что я уборщица, так что такого? Разве это плохая профессия?"

Планах у новоизбранной главы приведение в порядок водоемов, строительство запруды у села, "чтобы дети купались". А ещё обустройство детских площадок и уличного освещения.

"В должность вступлю, и там дальше с коллегами, депутатами, будем решать", — добавила Удгодская.

Кроме поддержки сельчан у Марины Удгорской будут помощники — опытные кураторы от региональной власти и партии пенсионеров, которая отправила ее на выборы.

В должность главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области Марина Удгорская вступит 1 октября. А пока продолжает работать уборщицей в той же администрации, которую ей предстоит возглавить.