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Три года назад умер 18-летний актёр Егор Клинаев

Яркая звездочка отечественного кинематографа вспыхнула, чтобы молниеносно сгореть.

Три года назад умер 18-летний актёр Егор Клинаев

Юный артист погиб, пытаясь оказать помощь людям, попавшим в ДТП.

Егор стал сниматься еще ребенком. Его роль в фильме "Частное пионерское" стала откровением в сфере отечественного детского кино, в котором так долго наблюдался вакуум.

Матери вечно молодого Егора остались его фильмы, где он живой и жизнерадостный.

"Конечно, очень тоскую, ведь эта трагедия никуда не уйдет… Но все равно я воспринимаю это как своеобразное общение, то есть с удовольствием смотрю фильмы с Егором и с головой окунаюсь в сюжет. Мне нравится, что там он живой и улыбающийся. Очень отрадно снова слышать его голос. Боль от потери никуда не уходит… Это невосполнимая утрата, просто мы научились жить вместе с ней, мы научились держаться. Думаю, что Егор очень бы хотел видеть нас счастливыми. Мы стараемся делать все для этого. Жизнь продолжается", — отмечает Наталья Клинаева.

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