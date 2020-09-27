Три года назад умер 18-летний актёр Егор Клинаев

Яркая звездочка отечественного кинематографа вспыхнула, чтобы молниеносно сгореть.

Юный артист погиб, пытаясь оказать помощь людям, попавшим в ДТП.

Егор стал сниматься еще ребенком. Его роль в фильме "Частное пионерское" стала откровением в сфере отечественного детского кино, в котором так долго наблюдался вакуум.

Матери вечно молодого Егора остались его фильмы, где он живой и жизнерадостный.