Три года назад умер 18-летний актёр Егор Клинаев

Яркая звездочка отечественного кинематографа вспыхнула, чтобы молниеносно сгореть.
Юный артист погиб, пытаясь оказать помощь людям, попавшим в ДТП.
Егор стал сниматься еще ребенком. Его роль в фильме "Частное пионерское" стала откровением в сфере отечественного детского кино, в котором так долго наблюдался вакуум.
Матери вечно молодого Егора остались его фильмы, где он живой и жизнерадостный.
"Конечно, очень тоскую, ведь эта трагедия никуда не уйдет… Но все равно я воспринимаю это как своеобразное общение, то есть с удовольствием смотрю фильмы с Егором и с головой окунаюсь в сюжет. Мне нравится, что там он живой и улыбающийся. Очень отрадно снова слышать его голос. Боль от потери никуда не уходит… Это невосполнимая утрата, просто мы научились жить вместе с ней, мы научились держаться. Думаю, что Егор очень бы хотел видеть нас счастливыми. Мы стараемся делать все для этого. Жизнь продолжается", — отмечает Наталья Клинаева.
Недавно Кристина Асмус жаловалась на плохое самочувствие и потерю голоса из-за жёсткого рабочего графика.