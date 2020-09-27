Макс Барских не остался в стороне от трагедии на Украине

Певец не теряет связь со своей родиной и разделяет с народом Украины скорбь по погибшим.

Узнав о трагедии, Макс Барских сразу же откликнулся, выразив соболезнования семьям погибших.



"Соболезную родным и близким погибших в авиакатастрофе возле Чугуева. Вечная память", — написал на своей страничке певец.

Его поддержали и подписчики

"Молоденькие мальчики, жить да жить. Какая беда! Ангелы, упокойтесь с миром…", — пишут подписчики певца. "Царство Небесное и вечный покой. Соболезную", "Ужас((бедные люди. Макс, спасибо за поддержку! Соболезнуем всей Украиной", — разделяют общую скорбь интернет пользователи.

Напомним, что крушение военного самолета произошло вчера на Украине 25 сентября 2020 года в окрестностях Харькова с военным самолетом Ан-26Ш во время учебного полета. Из находившихся на его борту 27 человек (20 пассажиров и 7 членов экипажа) выжил 1.