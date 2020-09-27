Певец не теряет связь со своей родиной и разделяет с народом Украины скорбь по погибшим.
Узнав о трагедии, Макс Барских сразу же откликнулся, выразив соболезнования семьям погибших.
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Соболезную родным и близким погибших в авиакатастрофе возле Чугуева. Вечная память.
"Соболезную родным и близким погибших в авиакатастрофе возле Чугуева. Вечная память", — написал на своей страничке певец.
Его поддержали и подписчики
"Молоденькие мальчики, жить да жить. Какая беда! Ангелы, упокойтесь с миром…", — пишут подписчики певца.
"Царство Небесное и вечный покой. Соболезную", "Ужас((бедные люди. Макс, спасибо за поддержку! Соболезнуем всей Украиной", — разделяют общую скорбь интернет пользователи.
Напомним, что крушение военного самолета произошло вчера на Украине 25 сентября 2020 года в окрестностях Харькова с военным самолетом Ан-26Ш во время учебного полета. Из находившихся на его борту 27 человек (20 пассажиров и 7 членов экипажа) выжил 1.
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