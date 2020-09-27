Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
У пенсионера из Санкт-Петербурга украли 115 миллионов рублей
Сергей Жуков попрощался с образом сладкоголосого ловеласа
Ходченкова признана главной российской актрисой десятилетия
Взрыв прогремел на автомойке в Сочи. Есть пострадавший
Наиля Аскер-Заде рассказала, как подхватила коронавирус
Пилот потерпевшего крушения Ан-26 жаловался матери на самолёт
Павел Прилучный признался, что впервые вздохнул свободно после развода
Лукашенко выразил соболезнования украинскому народу
Диетолог рассказала об опасности обезжиренных продуктов

Макс Барских не остался в стороне от трагедии на Украине

Певец не теряет связь со своей родиной и разделяет с народом Украины скорбь по погибшим.

Макс Барских не остался в стороне от трагедии на Украине

Узнав о трагедии, Макс Барских сразу же откликнулся, выразив соболезнования семьям погибших.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соболезную родным и близким погибших в авиакатастрофе возле Чугуева. Вечная память.

Публикация от Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih)


"Соболезную родным и близким погибших в авиакатастрофе возле Чугуева. Вечная память", — написал на своей страничке певец.

Его поддержали и подписчики

"Молоденькие мальчики, жить да жить. Какая беда! Ангелы, упокойтесь с миром…", — пишут подписчики певца.

"Царство Небесное и вечный покой. Соболезную", "Ужас((бедные люди. Макс, спасибо за поддержку! Соболезнуем всей Украиной", — разделяют общую скорбь интернет пользователи.

Напомним, что крушение военного самолета произошло вчера на Украине 25 сентября 2020 года в окрестностях Харькова с военным самолетом Ан-26Ш во время учебного полета. Из находившихся на его борту 27 человек (20 пассажиров и 7 членов экипажа) выжил 1.

Последние материалы
Валерия хочет поехать в страну горцев и почувствовать себя чужестранкой
Макс Барских не остался в стороне от трагедии на Украине
В деле о гибели дочери актера Конкина появилось еще больше вопросов
Олег Газманов состарился через фотошоп
Регина Тодоренко расплакалась от дагестанского гостеприимства
Дима Билан исполнил гимн революции
МОК: только вакцина может спасти Токио-2021
Доктор Комаровский празднует день рождения внучки на свежем воздухе
У пенсионера из Санкт-Петербурга украли 115 миллионов рублей
Сергей Жуков попрощался с образом сладкоголосого ловеласа
Популярное
Российский шоу-бизнес
Кристина Асмус находится под капельницей в тяжёлом состоянии

Недавно Кристина Асмус жаловалась на плохое самочувствие и потерю голоса из-за жёсткого рабочего графика.

Кристина Асмус находится под капельницей в тяжёлом состоянии
Павел Прилучный признался, что впервые вздохнул свободно после развода
Российский шоу-бизнес
Павел Прилучный признался, что впервые вздохнул свободно после развода
Российский шоу-бизнес
Киркоров иронизирует по поводу требования снести особняк за 12 млн
Общество
Вдовец Легкоступовой уехал на курорт с драгоценностями умершей жены
Усам Оздемиров Грядет ли в Европе четвертый рейх? Усам Оздемиров Василий Амирджанов Космическую программу России заменит кинематограф Василий Амирджанов Игорь Буккер Что убивает президентов США Игорь Буккер
Комментарии
Никита Джигурда: за рулем джипа Михаила Ефремова была Дарья Белоусова
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
У пенсионера из Санкт-Петербурга украли 115 миллионов рублей
Грядет ли в Европе четвертый рейх?
Кончаловский: дестал﻿инизация — это примитивное решение Хрущева
Кто подведет Казахстан под цветную революцию
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Грядет ли в Европе четвертый рейх?
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Трамп не упомянул Россию во время выступления перед Генассамблеей ООН
Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников