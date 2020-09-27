Нелепая гибель 32-летней Софии Конкиной в бассейне фитнес-клуба поставила следствие в тупик.
Света на темную историю со смертью дочери Владимира Конкина судебно-медицинская экспертиза пролила мало.
Версию по поводу того, что причиной утопления послужило алкогольное опьянение, экспертиза не подтвердила. Алкоголя в организме девушки не обнаружили.
"Никакие травмы на теле погибшей, в том числе и на позвоночнике, обнаружены не были", — гласят выводы судмедэкспертов.
Близкие погибшей отмечают, что София прекрасно плавала. Этот факт делает гибель дочери заслуженного артиста РФ еще более загадочной и неправдоподобной.
Недавно Кристина Асмус жаловалась на плохое самочувствие и потерю голоса из-за жёсткого рабочего графика.