В деле о гибели дочери актера Конкина появилось еще больше вопросов

Нелепая гибель 32-летней Софии Конкиной в бассейне фитнес-клуба поставила следствие в тупик.

Света на темную историю со смертью дочери Владимира Конкина судебно-медицинская экспертиза пролила мало.

Версию по поводу того, что причиной утопления послужило алкогольное опьянение, экспертиза не подтвердила. Алкоголя в организме девушки не обнаружили.

"Никакие травмы на теле погибшей, в том числе и на позвоночнике, обнаружены не были", — гласят выводы судмедэкспертов.

Близкие погибшей отмечают, что София прекрасно плавала. Этот факт делает гибель дочери заслуженного артиста РФ еще более загадочной и неправдоподобной.