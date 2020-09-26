Ефремову придётся откупаться в тюрьме от влиятельных заключённых

Бывший сотрудник колонии объяснил, по каким правилам Ефремову придется отбывать свой срок.

Знающий тюремную кухню изнутри человек предположил, что Ефремова в колонии, вероятно, назначат работником библиотеки или клуба.

Что же касается неписаных правил тюремной жизни, то предполагается, что состоятельного человека не упустят из виду авторитеты. Влиятельные заключенные непременно захотят, чтобы артист проявлял к ним жесты щедрости.

Экс-сотрудник колонии предположил, что "дань" в большинстве случаев будет представлять собой продукты питания. Ефремов должен будет кормить всю "тюремную знать". Взамен авторитеты предложат артисту свою защиту.

Ефремову скоро самому предстоит изучить "азбуку тюремной грамоты". Опасения, что актёра в тюрьме будут бить, бывший сотрудник системы исполнения наказаний отверг.

Ранее "Правда.Ру" писала, что актер лишился не только свободы, но и денег.