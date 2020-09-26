Собчак передумала приобретать долю в "гиперкриминальном" бизнесе

Сделка Собчак сорвалась из-за дела о контрабанде.

Попытка телеведущей Ксении Собчак приобрести доли в компаниях "Монерон" и "Курильский универсальный комплекс" не увенчалась успехом.

Препятствием для сделки стал арест имущества бизнесмена Олега Кана, деятельность которого расследуют правоохранительные органы. Возникли подозрения, что предприниматель замешан в контрабандных делах и убийстве человека.

Деловая хватка не подвела Ксению Собчак. Когда она поняла, что ничего не получится, вовремя вернула свои деньги. Благодаря таланту бизнес-леди Собчак ничего не потеряла.

Журналистка относится к неудаче с присущей ей деловой трезвостью.

"Я заявила об этом сразу же. Сейчас это просто формальность. Когда стало понятно, что ничего не регистрируется, не получается, я решила вернуть деньги. У меня разные бизнесы, но этого бизнеса у меня не было и нет. Я попыталась его приобрести, не получилось, так бывает", — объяснила она.

Ведущий Владимир Соловьёв предупреждал Собчак, что в этот "гиперкриминальный" бизнес лезть не стоит, так как это может угрожать ее жизни.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Ксения наладила продажу худи по 10 тысяч рублей.