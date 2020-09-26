Сделка Собчак сорвалась из-за дела о контрабанде.
Попытка телеведущей Ксении Собчак приобрести доли в компаниях "Монерон" и "Курильский универсальный комплекс" не увенчалась успехом.
Препятствием для сделки стал арест имущества бизнесмена Олега Кана, деятельность которого расследуют правоохранительные органы. Возникли подозрения, что предприниматель замешан в контрабандных делах и убийстве человека.
Деловая хватка не подвела Ксению Собчак. Когда она поняла, что ничего не получится, вовремя вернула свои деньги. Благодаря таланту бизнес-леди Собчак ничего не потеряла.
Журналистка относится к неудаче с присущей ей деловой трезвостью.
"Я заявила об этом сразу же. Сейчас это просто формальность. Когда стало понятно, что ничего не регистрируется, не получается, я решила вернуть деньги. У меня разные бизнесы, но этого бизнеса у меня не было и нет. Я попыталась его приобрести, не получилось, так бывает", — объяснила она.
Ведущий Владимир Соловьёв предупреждал Собчак, что в этот "гиперкриминальный" бизнес лезть не стоит, так как это может угрожать ее жизни.
Ранее "Правда.Ру" писала, что Ксения наладила продажу худи по 10 тысяч рублей.
Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что возможности вернуть Крым силовым путем у Киева нет. Но это не означает отсутствия стратегии.