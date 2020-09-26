С 1 октября пенсии будут начислять только на карты "Мир"

Пенсионные выплаты, пособия по декрету, а также льготы для малоимущих семей с 1 октября будут начислять только на карты национальной платёжной системы "Мир".

Получателям пособий на детей необходимо обратиться в МФЦ для смены реквизитов, а пенсионерам для этих же целей нужно обратиться в Пенсионный фонд.

Если в срок не заменить реквизиты, то получатели выплат останутся без начислений.