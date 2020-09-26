Владимир Познер рассказал, как бы он хотел умереть

Известный журналист Владимир Познер в свои 86 лет дважды победил онкологию, однако его продолжают спрашивать, как бы он хотел встретить смерть.

"Меня постоянно спрашивают, как бы я хотел умереть. Я могу ответить, что хотел бы умереть на теннисном корте или с женщиной. Мне кажется, это лучшие варианты. Но я все еще полон сил, хочу работать и жить", — пояснил телеведущий.

Журналист не скрывает, что дважды был готов умереть, но боролся с раковыми клетками до последнего.