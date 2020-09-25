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Эксперт раскрыл главную опасность браков с большой разницей в возрасте

Общество как правило негативно относится к бракам, в котором между мужем и женой большая разница в возрасте. О том, в чём угроза таких отношений, в интервью "Правде.Ру" рассказал врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев.

Эксперт раскрыл главную опасность браков с большой разницей в возрасте

"Тут стоит отметить, что как правило, в таких браках, женщина намного моложе мужчины, по-другому редко бывает, только если женщина какая-нибудь выдающаяся и мужчина в неё влюбился, либо мужчина должен очень хотеть денег, чтобы заводить отношения с женщиной, которая на 20-25 лет старше его, либо он должен быть большим романтиком.

В первую очередь, когда речь идет о старшей женщине, то такой брак чаще всего заключается из меркантильных соображений, хотя бывает, что женщина настолько талантлива, умна и замечательна, что человек, который на 20-25 лет её моложе, в неё влюбился.

Обладание молодой женщиной повышает социальный статус мужчины

Раньше такие браки с разницей в возрасте 20 и 25, и 30 лет были только в богемной среде, в артистической, художественной и так далее.

Сегодня это уже достояние такого среднего, креативного класса, поскольку, как вы понимаете, мощная мотивация у мужчин обладать молодой женщиной, женщиной, которая существенно моложе, мы начинаем считать от 20 лет, потому что тогда это уже разные поколения.

Здесь уже работают у мужчин мощные частично осознаваемые, частично неосознаваемые психологические механизмы. Во-первых, если ты живёшь с женщиной, которой 25 лет, а тебе 45 или 47, и общаешься с её друзьями, то ты как-то забываешь на время о том, сколько тебе лет. У мужчин ведь довольно сильный страх старения, беспомощности, смерти; сильнее, чем у женщин. У женщин больше привязанности.

Во-вторых, в мужской субкультуре обладание более молодой женщиной — это как бы повышает твой социальный статус. Это правильно, потому что чтобы жениться на женщине, которая на 20 лет моложе, нужно, во-первых, как-то соответствующим образом выглядеть, соответствующим образом зарабатывать. Женщины, которые на 20 лет моложе, за нищих не выходят.

Если ты очень богатый, то обаяние не нужно, обаяние есть у банковского счёта. Если ты представитель высшего слоя среднего класса, среднего слоя среднего класса, то тут необходимо прибавить и обаяние.

Плюсы и минусы неравных по возрасту браков

В этих браках изначально заложена червоточинка. Она не только в старении мужа. Она ещё и в том, что он — человек другого поколения. У женщины есть много общего с людьми своего поколения. Я уже не говорю о том, что она энергичнее, общительнее и так далее. Она встречается в основном с людьми своего поколения, они ей ближе. Я говорю о среднем классе. Если он большой учёный или великий артист, то тут опасности поменьше.

Но в этих браках много и хороших сторон. Человек, которому 40-45 лет, относится к 25-летней жене более бережно, более эмпатично, ласково, чем это делал бы парень 25-27 лет. Он умеет и промолчать, у него есть жизненный опыт, у него есть психологический опыт, опыт общения. Всё это помогает быстро сглаживать какие-либо трения", — пояснил эксперт "Правде.Ру".

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