Доктор Комаровский сказал, чем чреват несвоевременный прикорм

Вопрос прикорма малышей для молодых мам очень важен и актуален.

Каждая из них хоть раз в жизни задавалась вопросом, как правильно? Ответ на него дал доктор Комаровский, развеяв ряд мифов, запугивающих несведущих родителей.

"Поверьте, человек — это такое существо, что испортить его ну очень сложно. Для этого надо систематически, ежедневно, делать глупости. Чем позже начинается прикорм, тем меньше желание самого ребенка экспериментировать с едой. Ребенок привыкает к определенным вкусам и пробовать новое дальше не хочет.⁣ Поздний прикорм — это значит, что выше риск витаминной недостаточности, дефицита железа и других микроэлементов, потому что нет разнообразного питания", — написал Комаровский.⁣

По мнению доктора, оптимальный возраст для начала прикорма — полгода. Но если родители опоздали, то не стоит волноваться. Небольшое расхождение во времени не вызовет патологии в развитии.