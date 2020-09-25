Глава фонда "Дом с маяком" сравнила психоневрологические интернаты (НПИ) в России с концлагерями и призвала их запретить.

"В 18 лет ребёнка переводят из детского интерната во взрослый интернат. Если сначала он жил в комнате, где был один взрослый на двоих детей, то дальше этого лежачего и беспомощного ребёнка переводят в психоневрологический интернат, где живёт около тысячи людей с инвалидностью. И там уже одна медсестра будет на 50-60 лежачих больных. Качество ухода падает очень резко. Большинство таких тяжёлых детей умирают в первые полгода после перевода во взрослое учреждение, а могли бы прожить до 60 лет.

Поэтому сейчас мы в хосписе будем делать программу и будем забирать на квартиры ребят, которых вот-вот должны перевести в психоневрологический интернат. И вообще ПНИ должны перестать существовать в нашей стране, потому что это целые концлагеря", — рассказала радио "Говорит Москва" глава благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава.