Турпродуктов на 1,5 млрд рублей выкупили россияне до конца 2020 года по внутреннему туризму.
"Мы со стороны Федерального агентства по туризму провели ряд мероприятий по поддержке туризма в стране. По итогам стимулирования доступных путешествий туристы до конца года приобрели туры на сумму почти 1,5 млрд рублей", — сообщила в пятницу начальник управления государственных туристских проектов и безопасности Ростуризма Елена Лысенкова на международном туристическом форуме "Большой Урал" в Екатеринбурге.
Лысенкова отметила, что наибольшее количество предложений по внутреннему туризму предоставили представители туристической отрасли в Уральском федеральном округе.
"Представители туристического рынка Уральского федерального округа были представлены самым большим количеством туроператоров, продуктов и гостиничных предложений. Мы продолжим эту программу в самое ближайшее время и уверены, что представители турбизнеса УрФО будут активными участниками программ", — добавила она.
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