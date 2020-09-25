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Россияне приобрели туры по стране на 1,5 млрд рублей

Турпродуктов на 1,5 млрд рублей выкупили россияне до конца 2020 года по внутреннему туризму.

Россияне приобрели туры по стране на 1,5 млрд рублей

"Мы со стороны Федерального агентства по туризму провели ряд мероприятий по поддержке туризма в стране. По итогам стимулирования доступных путешествий туристы до конца года приобрели туры на сумму почти 1,5 млрд рублей", — сообщила в пятницу начальник управления государственных туристских проектов и безопасности Ростуризма Елена Лысенкова на международном туристическом форуме "Большой Урал" в Екатеринбурге.

Лысенкова отметила, что наибольшее количество предложений по внутреннему туризму предоставили представители туристической отрасли в Уральском федеральном округе.

"Представители туристического рынка Уральского федерального округа были представлены самым большим количеством туроператоров, продуктов и гостиничных предложений. Мы продолжим эту программу в самое ближайшее время и уверены, что представители турбизнеса УрФО будут активными участниками программ", — добавила она.

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