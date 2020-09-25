Бывший главный санитарный врач России намерен подать в суд на Минобрнауки Алтайского края за "отвратительную организацию школьного питания".
"В 700 школах края из 1025 изношено оборудование на 80 процентов. В 238 нет помещений для питания. Некоторые нуждаются в капитальном ремонте. Поступают жалобы от родителей, что детей не кормят мясом", — заявил глава рабочей группы Госдумы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Он считает, что региональное образовательное ведомство саботирует решения федеральных органов власти.
"На прошлой неделе у нас состоялось онлайн-заседание рабочей группы, выступали представители всех регионовв. Мы выслушали доклад замминистра Минобразования Алтайского края. Затем переговорили с министром, условились встретиться и обсудить, как решить проблемы, которые давно назревали. На деле вижу следующее: после заседания в местном Минобразования заявляют, что у них всё хорошо и нет никаких проблем. Несмотря на наши договоренности, они продолжают упорствовать в своих заблуждениях. Думаю, нужно подключать Генпрокуратуру", — сказал Геннадий Онищенко.
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