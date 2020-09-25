Бывший главный санитарный врач России намерен подать в суд на Минобрнауки Алтайского края за "отвратительную организацию школьного питания".

"В 700 школах края из 1025 изношено оборудование на 80 процентов. В 238 нет помещений для питания. Некоторые нуждаются в капитальном ремонте. Поступают жалобы от родителей, что детей не кормят мясом", — заявил глава рабочей группы Госдумы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко .

Он считает, что региональное образовательное ведомство саботирует решения федеральных органов власти.

"На прошлой неделе у нас состоялось онлайн-заседание рабочей группы, выступали представители всех регионовв. Мы выслушали доклад замминистра Минобразования Алтайского края. Затем переговорили с министром, условились встретиться и обсудить, как решить проблемы, которые давно назревали. На деле вижу следующее: после заседания в местном Минобразования заявляют, что у них всё хорошо и нет никаких проблем. Несмотря на наши договоренности, они продолжают упорствовать в своих заблуждениях. Думаю, нужно подключать Генпрокуратуру", — сказал Геннадий Онищенко.