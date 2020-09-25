Орландо Блум поддерживает выборы

После выступления принца Гарри и Меган Маркл голливудский актер присоединился к проекту Netflix. Он разместил пост в своем Instagram пост, прикрепив к нему ролик политического содержания.

"Выборы — это голосование народа за народ, с чем мы все можем согласиться. По какую бы сторону вы ни решили оказаться, это должен быть ваш голос, который имеет значение, а не определяется внешними влияниями", — высказал свое мнение Орландо.

Также актер отметил своих коллег — Селену Гомез, Леонардо Ди Каприо и Джона Леджента, чтобы и они присоединились к этому проекту. Так актеры Голливуда продолжают демонстрировать, насколько важно прийти на выборы.