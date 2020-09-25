В Совете по правам человека РФ подвергли критике ряд поправок в Семейный кодекс, предложенных членом Совета Федерации Еленой Мизулиной.

"Законопроекты сенатора Елены Мизулиной о поправках в семейное законодательство однозначно нуждаются в переработке и заслуживают широкого общественного обсуждения с участием экспертов в сфере семейного права, психологии и педагогики, представителей родительской общественности", — сказала заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ирина Киркор .

Она назвала поправки попыткой подмены существующего законодательства, которое в наибольшей степени защищает права детей.

"Это попытка переноса семейного права из частно-правовой сферы в публично-правовую. Определение "родители" как кровные мать и отец противопоставляет биологических родителей и усыновителей в к правах по отношению к ребёнку. В законопроекте отсутствует пункт о том, что общение ребенка с родителями, лишенными родительских прав, возможно в том случае, если это не оказывает на ребенка вредного влияния. Исключена возможность отобрать ребёнка при угрозе его жизни или здоровью, как это предусмотрено действующим законом. Такой подход отступает от достигнутых гарантий защиты прав детей", — заявила Киркор.