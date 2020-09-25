Российские компании переводят сотрудников на удалённый режим работы, некоторые школы уже работают в дистанционном режиме.

О том, грозит ли России новый карантин, в интервью "Правде.Ру" рассказал первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья Федот Семёнович Тумусов.

"Я считаю, что карантина в той форме, который был весной, не будет, по той простой причине, что первый раз, когда пришла первая волна, наша система и люди были не готовы. Не было масок, лекарств, информации о методах лечении, также не было достаточно коек-мест.

Но сегодня и система здравоохранения, и люди готовы дать достойный отпор коронавирусу, это во-первых. Во-вторых, нельзя наносить тяжелейший удар экономике, бюджету граждан. Самое главное, что если у нас есть средства защиты, мы должны защищаться, соблюдать социальную дистанцию. Людям, которые находятся в группе риске, самоизолировались. Я считают, что в таком тотальном режиме карантина не будет", — пояснил эксперт.