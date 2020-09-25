Законодательно не закреплена норма, обязывающая учителей прививаться от коронавируса, заявили в профсоюзе работников образования.
"Работники образовательных организаций обязаны делать прививки в соответствии с национальным прививочным календарем, однако вакцина против новой коронавирусной инфекции в него не входит. Работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, отнесены к видам работ, требующих обязательного проведения профилактических прививок. Однако речь идет о закрытом перечне прививок, включенных в национальный календарь", — сообщил член Профессионального союза работников народного образования и науки РФ Михаил Авдеенко.
Однако, как отметил Авдеенко, педагоги обязаны информировать свое руководство в случае ухудшения состояния здоровья.
"По Трудовому кодексу РФ работники обязаны сообщать своему руководителю об ухудшении состояния своего здоровья, проходить предварительные и периодические медицинские осмотры. При этом в случае необходимости по решению органов местного самоуправления у отдельных работодателей могут вводиться дополнительные условия и показания к проведению обязательных медицинских осмотров", — указал Авдеенко.
Анализы российского блогера Алексея Навального прошли проверку в лаборатории в Буше в департаменте Эсон на севере центральной части Франции.