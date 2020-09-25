Королевская семья заявила о беременности Евгении

В королевской семье ожидается долгожданное пополнение. На этот раз виновницей приятной новости стала внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения.

"Её Королевское Высочество принцесса Евгения и мистер Джек Бруксбэнк рады сообщить, что принцесса ожидает ребенка. Появление ребенка на свет ожидается в начале 2021 года", — сообщил Букингемский дворец.

Британские средства массовой информации также отметили, что беременность Эжени очень обрадовала ее родителей — герцогов Йоркских и королевскую чету.

Несомненно, это приятное событие на фоне непростого года для британской монархии, претерпевшей ряд кризисов в связи с поступками некоторых членов семьи.

Ранее "Правда.Ру" писала о заявлении принца Гарри, вызвавшем большой общественный резонанс.