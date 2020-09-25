В королевской семье ожидается долгожданное пополнение. На этот раз виновницей приятной новости стала внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения.
"Её Королевское Высочество принцесса Евгения и мистер Джек Бруксбэнк рады сообщить, что принцесса ожидает ребенка. Появление ребенка на свет ожидается в начале 2021 года", — сообщил Букингемский дворец.
Британские средства массовой информации также отметили, что беременность Эжени очень обрадовала ее родителей — герцогов Йоркских и королевскую чету.
Несомненно, это приятное событие на фоне непростого года для британской монархии, претерпевшей ряд кризисов в связи с поступками некоторых членов семьи.
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