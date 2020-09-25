Малышева назвала болезни, похожие по симптомам на коронавирус

Врач-телеведущая отметила, что две распространённые в России болезни по своим симптомам во многом похожи на коронавирус.

"Симптомы при коронавирусе, аллергии и гриппе почти одинаковы. При этих заболеваниях возможен кашель, насморк и потеря обоняния. Последний "страшный" признак связывают именно с коронавирусом. Температура повышается при коронавирусе и гриппе. При аллергии она чаще всего остается нормальной. Одышка и слабость характерны как для коронавируса, так и для гриппа. При аллергической реакции одышка может возникнуть, если есть астма, однако ощущения слабости у человека нет. Также для аллергии характерны покраснение и зуд глаз", — рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в передаче "Жить здорово".

При этом она подчеркнула, что не надо паниковать: чтобы оставаться в тонусе и поддерживать иммунитет на высшем уровне, нужно отдыхать и правильно питаться.