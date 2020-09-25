Врач-телеведущая отметила, что две распространённые в России болезни по своим симптомам во многом похожи на коронавирус.
"Симптомы при коронавирусе, аллергии и гриппе почти одинаковы. При этих заболеваниях возможен кашель, насморк и потеря обоняния. Последний "страшный" признак связывают именно с коронавирусом. Температура повышается при коронавирусе и гриппе. При аллергии она чаще всего остается нормальной.
Одышка и слабость характерны как для коронавируса, так и для гриппа. При аллергической реакции одышка может возникнуть, если есть астма, однако ощущения слабости у человека нет. Также для аллергии характерны покраснение и зуд глаз", — рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в передаче "Жить здорово".
При этом она подчеркнула, что не надо паниковать: чтобы оставаться в тонусе и поддерживать иммунитет на высшем уровне, нужно отдыхать и правильно питаться.
"Классическим симптомом гриппа считается ломота в мышцах. Однако у некоторых болеющих COVID-19 также встречается этот симптом. Нужно сделать вакцину от гриппа, чтобы не думать об этом заболевании. Кроме того, если нет температуры, а есть сопли и чешутся глаза, то, вероятнее всего, это аллергия", — заявила Малышева.
Анализы российского блогера Алексея Навального прошли проверку в лаборатории в Буше в департаменте Эсон на севере центральной части Франции.