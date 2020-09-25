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Шеф-повар рассказал, как правильно использовать морозилку холодильника

Морозильную камеру домашнего холодильника нужно использовать для хранения продуктов, а не для их заморозки, считает эксперт по здоровому питанию.

Шеф-повар рассказал, как правильно использовать морозилку холодильника

"Если мы сами замораживаем что-то в морозильной камере, это получается менее качественно, чем это делают профессиональные морозилки. Профессиональное оборудование делает шоковую заморозку, тем самым не портит качество и структуру продукта. Домашнюю морозилку лучше использовать, чтобы сохранить пельмени, вареники, слоеное тесто, замороженные овощи или ягоды", — рассказал радио Sputnik эксперт по здоровому питанию, шеф-повар Сергей Синицын.

Он порекомендовал не реже, чем один раз в три месяца производить ревизию морозильника.

"Во многих семьях глубоко в морозилку заглядывают достаточно редко, могут найти там, например, заготовки рыбы или мяса прошлогодней давности. Такие продукты некачественные и уже становятся небезопасными, потому что бактерии даже при минусовой температуре размножаются. Поэтому морозилки надо максимально очищать, освобождать, дезинфицировать и обновлять продукты", — дал совет телеведущий Синицын.

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