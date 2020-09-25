Московский ЦУМ оштрафовали на млн рублей за нарушение режима ношения масок и перчаток.
"В Москве оштрафовали ЦУМ на более чем миллион рублей за нарушение масочно-перчаточного режима, штрафы за подобные нарушения довольно высокие. Столичные торговые предприятия получили уже более 15 тысяч таких штрафов", — сообщил руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире канала "Москва 24".
Накануне сообщалось, что управление Роспротребнадзора по Москве приостановило работу нескольких крупных сетевых магазинов за нарушение масочно-перчаточного режима.
"Сегодня еще несколько крупных магазинов торговых сетей "Перекресток" и "Магнолия" прекратили свою деятельность по решению Роспотребнадзора из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима", — заявил Алексей Немерюк, отметив, что всего за подобные нарушения в столице закрыли 43 предприятия торговли.
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