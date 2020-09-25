За отсутствие масок столичный ЦУМ оштрафовали на 1 млн рублей

Московский ЦУМ оштрафовали на млн рублей за нарушение режима ношения масок и перчаток.

"В Москве оштрафовали ЦУМ на более чем миллион рублей за нарушение масочно-перчаточного режима, штрафы за подобные нарушения довольно высокие. Столичные торговые предприятия получили уже более 15 тысяч таких штрафов", — сообщил руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире канала "Москва 24".

Накануне сообщалось, что управление Роспротребнадзора по Москве приостановило работу нескольких крупных сетевых магазинов за нарушение масочно-перчаточного режима.