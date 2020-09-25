Ярослав Нилов сообщил, что в Думе начали разрабатывать проект закона о продуктовых сертификатах на фиксированную сумму для малоимущих россиян.
"Непростая экономическая ситуация вновь сделала актуальной тему бесплатных продуктовых наборов. Мы приступили к разработке законопроекта, предусматривающего определение критериев нуждаемости для тех граждан, которым будет предоставляться продуктовый сертификат на фиксированную сумму (не менее 25 процентов от федерального прожиточного минимума)", — написал глава Комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своём Telegram-канале.
Парламентарий заявил, что ничего нового придумывать не надо, подобная система давно опробована и с успехом функционирует в Москве.
"Чтобы избежать злоупотреблений с сертификатами, необходимо составить перечень продуктов, которые можно будет приобрести с его помощью. Заняться составлением такого перечня может правительство. Механизм использования продуктовых сертификатов прост. Владелец сертификата приобретает в торговой организации продукты на фиксированную сумму, после чего эти средства компенсируются организации из бюджета", — пояснил Нилов, отметив, что за основу можно взять подобный проект, существующий в Москве.
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