Депутат Нилов выступил за раздачу продуктовых сертификатов нуждающимся

Ярослав Нилов сообщил, что в Думе начали разрабатывать проект закона о продуктовых сертификатах на фиксированную сумму для малоимущих россиян.

"Непростая экономическая ситуация вновь сделала актуальной тему бесплатных продуктовых наборов. Мы приступили к разработке законопроекта, предусматривающего определение критериев нуждаемости для тех граждан, которым будет предоставляться продуктовый сертификат на фиксированную сумму (не менее 25 процентов от федерального прожиточного минимума)", — написал глава Комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своём Telegram-канале.

Парламентарий заявил, что ничего нового придумывать не надо, подобная система давно опробована и с успехом функционирует в Москве.