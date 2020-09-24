Эвелина Блёданс: "Людям интересна личная жизнь звёзд, а не их песни"

В последнее время СМИ пестрят заголовками о скандальных историях из жизни звёзд шоу-бизнеса: конфликт в семье Королёвой, измена жениха Азизе накануне свадьбы и др. Артисты освещают подробности своей личной жизни не только на страницах своих соцсетей, но и в эфирах ток-шоу.

Многие их коллеги и поклонники считают, что с помощью таких "спектаклей", звёзды привлекают к себе внимание публики, которой, видимо, это интересно.

Ситуацию прокомментировала актриса, певица и телеведущая Эвелина Блёданс.

"Конечно, людям всегда интересна личная жизнь публичных людей. Это уже доказанный факт. Это самое интересное, что может быть. В меньшей степени интересует их творчество, песни. А вот всё, что связано с браками, разводами звёзд, кто у кого родился, кто сколько весит — вот основные темы, которые волнуют публику. Всё остальное — на втором месте", — пояснила Блёданс в интервью "Правде.Ру".

Ранее "Правда.Ру" писала, что Станислав Садальский высказался о скандале в семье Королёвой.