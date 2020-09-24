Мария Кожевникова восхитилась подвигом советских железнодорожников

Мария Кожевникова поддержала патриотическую акцию, рассказав о работе железнодорожников в военное время.

В онлайн акции "Состав Победы" приняла участие и Мария Кожевникова.

Она выразила благодарность и восхищение подвигом советских людей в годы Великой Отечественной войны. Актриса рассказала о том, как работали железнодорожники в это суровое время, какой вклад в достижение победы внесли они, работая в тылу и перевозя солдат и грузы к передовой.

"Для меня нет более Великого Народа, Чем Советские Люди! Чем больше узнаю, тем больше не понимаю, как это было все возможно", — призналась Мария в своем Instagram.

Ранее "Правда.Ру" писала о любви актрисы к солнечным осенним денькам.