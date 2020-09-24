Мария Кожевникова поддержала патриотическую акцию, рассказав о работе железнодорожников в военное время.
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Для меня нет более Великого Народа, Чем Советские Люди! 🙏🏻 Чем больше узнаю, тем больше не понимаю как это было всё возможно...
В онлайн акции "Состав Победы" приняла участие и Мария Кожевникова.
Она выразила благодарность и восхищение подвигом советских людей в годы Великой Отечественной войны. Актриса рассказала о том, как работали железнодорожники в это суровое время, какой вклад в достижение победы внесли они, работая в тылу и перевозя солдат и грузы к передовой.
"Для меня нет более Великого Народа, Чем Советские Люди! Чем больше узнаю, тем больше не понимаю, как это было все возможно", — призналась Мария в своем Instagram.
Ранее "Правда.Ру" писала о любви актрисы к солнечным осенним денькам.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.