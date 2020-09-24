"Только туалеты мыть": Милонов оценил шансы Пашаева попасть в Госдуму

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что у Эльмана Пашаева нет никаких шансов стать депутатом ни Госдумы, ни регионального Заксобраня, ни муниципального образования.

Накануне Эльман Пашаев заявил, что намерен избираться в Госдуму, для чего планирует зарегистрировать свою партию.

"Эльман Пашаев в парламент может попасть, только если устроится уборщиком туалетов. Это единственный его шанс оказаться в рамках Государственной думы или даже муниципального совета. Слава богу, у нас демократия, и для того, чтобы быть избранным, за тебя должны люди проголосовать", — заявил радио "Говорит Москва" член думского Комитета по международным делам Виталий Милонов.

Он полагает, что за Пашаева может проголосовать только один человек — Никита Джигурда.