Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что у Эльмана Пашаева нет никаких шансов стать депутатом ни Госдумы, ни регионального Заксобраня, ни муниципального образования.
Накануне Эльман Пашаев заявил, что намерен избираться в Госдуму, для чего планирует зарегистрировать свою партию.
"Эльман Пашаев в парламент может попасть, только если устроится уборщиком туалетов. Это единственный его шанс оказаться в рамках Государственной думы или даже муниципального совета. Слава богу, у нас демократия, и для того, чтобы быть избранным, за тебя должны люди проголосовать", — заявил радио "Говорит Москва" член думского Комитета по международным делам Виталий Милонов.
Он полагает, что за Пашаева может проголосовать только один человек — Никита Джигурда.
"Более чем уверен, что за Эльмана Пашаева не проголосует никто, ни один человек. Ну, разве что если на его избирательном округе будет жить Никита Джигурда, тогда он получит один голос. А так, конечно, никто не поддержит: ни сторонники Ефремова, ни противники. Это негодяй, жулик и мошенник, как считают многие. Шансов нет никаких", — заявил депутат Милонов.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.