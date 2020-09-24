Ранее Олег Тиньков заявил, что глава Сбербанка Герман Греф мог стать отличным премьер-министром.

Позже бизнесмен вспомнил, что сейчас этот пост занимает "настоящий технократ", с которым он лично знаком.

"Наш сегодняшний премьер супер-крутой, я с ним лично знаком. Он несомненный технократ и открытый к цифре и изменениям", — написал Тиньков в Instagram.

"Ну, а Грефу я тогда потом придумаю другую должность", — добавил банкир.