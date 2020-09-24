Ранее Олег Тиньков заявил, что глава Сбербанка Герман Греф мог стать отличным премьер-министром.
Позже бизнесмен вспомнил, что сейчас этот пост занимает "настоящий технократ", с которым он лично знаком.
"Наш сегодняшний премьер супер-крутой, я с ним лично знаком. Он несомненный технократ и открытый к цифре и изменениям", — написал Тиньков в Instagram.
"Ну, а Грефу я тогда потом придумаю другую должность", — добавил банкир.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.