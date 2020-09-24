Приостановленную на время пандемии коронавируса плановую медицинскую помощь полностью восстановили в России, заявил глава Минздрава РФ.
"Из-за пандемии коронавируса часть плановой медицинской помощи, в том числе ряд операций опорно-двигательного аппарата, пришлось временно остановить. Сегодня мы вернули плановую медицинскую помощь, хотя по-прежнему продолжаем оказывать медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией", — заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Он подчеркнул, что медицинская помощь в Российской Федерации возвращена в полном объёме.
"Оказание медицинской помощи вернули в полном объеме", — проинформировал Мурашко, выступая на онлайн-мероприятии Межучережденческой целевой группы ООН по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний в Генеральной ассамблее ООН.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.