Собаки начали искать коронавирус у пассажиров в аэропорту Хельсинки

В аэропорту Хельсинки служебные собаки будут по запаху определять наличие COVID-19 у пассажиров.

"Специальный отряд собак, распознающих коронавирусную инфекцию, начал работу в аэропорту Хельсинки в зале прибытия 2B. Собак обучили обнаруживать коронавирус с помощью тестовых салфеток, которые дают испытуемым. Участие является добровольным и в первую очередь ориентировано на пассажиров, прибывающих из-за границы", — говорится в сообщении компании, управляющей аэропортом.

Собаки будут нюхать салфетку, которой провели по телу человека. Ранее в этом аэропорту четвероногие "искали" коронавирус в моче пассажиров. Эксперимент признали неудачным.