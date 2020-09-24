В аэропорту Хельсинки служебные собаки будут по запаху определять наличие COVID-19 у пассажиров.
"Специальный отряд собак, распознающих коронавирусную инфекцию, начал работу в аэропорту Хельсинки в зале прибытия 2B. Собак обучили обнаруживать коронавирус с помощью тестовых салфеток, которые дают испытуемым. Участие является добровольным и в первую очередь ориентировано на пассажиров, прибывающих из-за границы", — говорится в сообщении компании, управляющей аэропортом.
Собаки будут нюхать салфетку, которой провели по телу человека. Ранее в этом аэропорту четвероногие "искали" коронавирус в моче пассажиров. Эксперимент признали неудачным.
"Пассажира просят протереть салфеткой кожу. Далее ее бросают в специальный сосуд, который относят собаке. Вся процедура длится не более минуты. Личных данных на тесте не собирают. Если результат позитивный, человека направляют в информационно-медицинский пункт для получения дальнейших инструкций. Эксперимент с использованием собак продлится четыре месяца", — отмечается в публикации.
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