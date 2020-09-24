Для привлечения туристов после перерырва связанного с пандемией, в Объединённых Арабских Эмиратах отменили требование о выдаче разрешений на покупку и употребление алкоголя.
"Первым на смягчение правил пошел открывшийся для туризма Дубай, чтобы привлечь отдыхающих после того, как несколько месяцев многие заведения были закрыты из-за пандемии коронавируса", — сообщает Турпром.
Туристическое ведомство ОАЭ разъяснило правила покупки и потребления алкогольных напитков.
"Мы объявляем об отмене разрешений на алкоголь: и жители, и туристы получат право приобретать его в официальных магазинах. При этом покупатели должны быть не моложе 21 года, алкоголь нельзя перепродавать, а употреблять его следует в частном доме или в разрешённом месте, например, в клубе", — говорится в информационном письме Департамента культуры и туризма ОАЭ.
Туристов проинформировали о жёстком наказании вплоть до уголовного за нарушение правил употребления спиртных напитков.
"Появляться в нетрезвом виде на улице в любом эмирате, а тем более садиться пьяным за руль — строжайше запрещено. Наказание — вплоть до тюремного заключения", — напомнили в туристическом ведомстве ОАЭ.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.