В Эмиратах смягчили правила продажи алкоголя туристам

Для привлечения туристов после перерырва связанного с пандемией, в Объединённых Арабских Эмиратах отменили требование о выдаче разрешений на покупку и употребление алкоголя.

"Первым на смягчение правил пошел открывшийся для туризма Дубай, чтобы привлечь отдыхающих после того, как несколько месяцев многие заведения были закрыты из-за пандемии коронавируса", — сообщает Турпром.

Туристическое ведомство ОАЭ разъяснило правила покупки и потребления алкогольных напитков.

"Мы объявляем об отмене разрешений на алкоголь: и жители, и туристы получат право приобретать его в официальных магазинах. При этом покупатели должны быть не моложе 21 года, алкоголь нельзя перепродавать, а употреблять его следует в частном доме или в разрешённом месте, например, в клубе", — говорится в информационном письме Департамента культуры и туризма ОАЭ.

Туристов проинформировали о жёстком наказании вплоть до уголовного за нарушение правил употребления спиртных напитков.