Столичный врач-кардиолог дала рекомендации по питанию россиянам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.
"Людям, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, необходимо включить в рацион куриную грудку, индейку и орехи. Также рекомендуется употреблять жирную рыбу и зеленые овощи. Из злаков стоит обратить внимание на муку грубого помола, хлеб из нее, цельные злаки и пшеничную муку", — рассказала заведующая отделением кардиологии, врач-кардиолог ГКБ имени Боткина Наталия Ляхова.
Она также назвала несколько продуктов, которые крайне нежелательно употреблять в пищу при сердечно-сосудистых заболеваниях.
"Людям с болезнями сердца категорически не рекомендуется жирное, жареное и копченое мясо. Под запретом также колбасы, соления, снэки, чипсы и сладкие газированные напитки. Молочные и творожные продукты желательно выбирать обезжиренные или с минимальным содержанием животных жиров", — рассказала врач-кардиолог Ляхова агентству городских новостей "Москва".
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