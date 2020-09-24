Принц Уильям поблагодарил сотрудников скорой помощи

Принц Уильям оставил послание для медиков скорой помощи, где выразил благодарность за их самоотверженный труд в непростых условиях пандемии коронавируса. Не оставил он без внимания и ту цену, которую заплатили врачи за спасение своих пациентов, порой жертвуя собой, чтобы выжили другие граждане Соединенного Королевства. Уильям призвал не забывать погибших.

"Для страны пандемия коронавируса привлекла внимание к жертвам, принесенным сообществом спасателей. Однако мы не должны забывать о мужестве и самоотверженности, с которыми парамедики и персонал скорой помощи ежедневно выполняют свой долг — защищая интересы других и спасая жизни", — подчеркнул герцог Кембриджский.

Также принц отметил, что в скором будущем ситуация для сотрудников скорой помощи останетсяпо-прежнему напряженной. Он поблагодарил их за то, что они продолжают бороться с распространением эпидемии.